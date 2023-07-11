Екатеринбург занял четвертое место по числу жителей

В Екатеринбурге проживают 1,6 миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Численность жителей Екатеринбурга по данным Росстата, которые приводит ИА «Уральский меридиан», составляет 1,6 миллиона человек.

На первом месте в рейтинге ожидаемо оказалась Москва, где сегодня официально проживает 13 миллионов человек, на второй строчке – Санкт-Петербург с численностью населения 6 миллионов жителей.

В Новосибирске проживает больше 1,6 миллиона человек, город по населению немного обгоняет Екатеринбург. Далее идет Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Пермь. По данным специалистов, в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани наблюдается положительная динамика в численности населения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru