Екатеринбург занял четвертое место по числу жителей

В Екатеринбурге проживают 1,6 миллиона человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Численность жителей Екатеринбурга по данным Росстата, которые приводит ИА «Уральский меридиан», составляет 1,6 миллиона человек.
На первом месте в рейтинге ожидаемо оказалась Москва, где сегодня официально проживает 13 миллионов человек, на второй строчке – Санкт-Петербург с численностью населения 6 миллионов жителей.
В Новосибирске проживает больше 1,6 миллиона человек, город по населению немного обгоняет Екатеринбург. Далее идет Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Пермь. По данным специалистов, в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани наблюдается положительная динамика в численности населения.
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