В Екатеринбурге участнику СВО помогли сыграть свадьбу во время краткосрочного отпуска

Пара зарегистрировала отношения 8 июля. Фото: страница Дмитрия Николаева в социальной сети

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев организовал свадьбу бойцу СВО. Дело в том, что открытых дат для регистрации брака уже не было. Об этом народный избранник рассказал в соцсетях.

Сначала вопросами создания новой семьи попытались заняться родные мобилизованного. Однако им в ЗАГСе отказали.

– Проблема в том, что мужчина 7 июля приезжает домой в краткосрочный отпуск. И он хотел уже 8 июля заключить брак со своей невестой, а также отметить свадьбу. Свободные даты были открыты только на август, – рассказывает Дмитрий Николаев.

Для того, чтобы осуществить желание бойца, депутат обратился к сенатору Александру Высокинскому.

В результате молодая семья зарегистрировала 8 июля в ЗАГСе Октябрьского района.