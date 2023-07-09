В Екатеринбурге пенсионерка перевела мошенникам больше 4 миллионов, думая, что занимается инвестициями

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 июля, в полицию Екатеринбурга за помощью обратилась 71-летняя женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Все началось с того, что пенсионерка наткнулась в Интернете на рекламу инвестиционных программ. В рекламе мошенники пытались сделать вид, будто их программа имеет отношение к крупной и известной российской компании. Хотя на самом деле связи между ними не было никакой. Тем не менее, женщина поверила и заполнила анкету, указав в ней персональные данные.

- Затем с пенсионеркой связался лжефинансовый аналитик по имени «Андрей», который предложил собеседнице «наставника» по работе с инвестициями, - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Вскоре через мессенджер женщине позвонил некий «Ярослав», который сообщил, что представляет информацию по инвестициям в Москве. В ходе разговора «Ярослав» сообщил, что 20 % от прибыли будут взиматься в счет оказания им услуг как «финансового помощника».

В течение месяца женщина делала все, как ей советовали мошенники, веря в то, что таким образом она зарабатывает, а на самом деле злоумышленники снова и снова вытягивали из нее деньги. Через некоторое время лжеброкер перестал выходить с ней на связь. К этому моменту женщина перевела мошенникам около 4 миллионов 200 тысяч рублей. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».