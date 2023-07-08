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НовостиПроисшествия8 июля 2023 7:00

В аварии на Готвальда пострадала 14-летняя девочка

Ее доставили в больницу с ушибом затылка и сотрясением
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Готовальда, 21/1 в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Nissan Quashqai выезжал из двора и при повороте налево не уступил дорогу Volkswagen Polo.

- Сотрудниками установлено, что за рулем автомобиля Nissan находилась 50-летняя женщина, за рулем Volkswagen Polo находился 34-летний мужчина, - пояснили в ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с ушибом затылка и сотрясением мозга.

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