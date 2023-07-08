Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Готовальда, 21/1 в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Nissan Quashqai выезжал из двора и при повороте налево не уступил дорогу Volkswagen Polo.
- Сотрудниками установлено, что за рулем автомобиля Nissan находилась 50-летняя женщина, за рулем Volkswagen Polo находился 34-летний мужчина, - пояснили в ГИБДД Екатеринбурга.
Пострадавшую девочку доставили в больницу с ушибом затылка и сотрясением мозга.
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