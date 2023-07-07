В школах Екатеринбурга остались тысячи свободных мест для первоклашек

тысячи свободных мест пока не заняты в школах уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга на сегодняшний день остаются свободными 2 677 мест для первоклассников. Дошколят готовы принять в учебные заведения 95 из 157 школ уральской столицы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

1 сентября 2023 года за парты должны сесть 25 339 детей, сейчас в школы по месту жительства записаны 22 662 будущих первоклассника.

В мэрии Екатеринбурга напоминают, что информацию о свободных местах в школах можно получить по телефонам, указанным на сайтах учебных заведений.

Вторая волна записи в первые классы стартовала 6 июля и продлится до 5 сентября.