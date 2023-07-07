На ремонт школы искусств в Салехарде выделили полмиллиарда рублей

На ремонт школы выделили 500 миллионов рублей. Фото: сервис Яндекс.Карты

Школу искусств в городе Салехард на Ямал отремонтируют за полмиллиарда рублей. Начальная стоимость контракта составляет 516 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Ремонт в Школе искусств имени Елены Образцовой на улице Республики, 40, стартует в июле 2023 года и будет завершен к сентябрю 2025 года.

Школу обновят снаружи и внутри. Здесь перестроят фасад, лестничные марши, полностью обновят отделки и кровлю. Также в школе установят малые архитектурные формы, а облицовку сделают керамогранитом. Полностью будет благоустроена территория школы, здесь появятся скульптуры.

Отметим, что сейчас в школе искусств обучается около 800 человек.