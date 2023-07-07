Южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урале ожидается аномальная жара до +38 градусов. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра.
- В начале следующей недели южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. Температура воздуха 9-11 июня днем поднимется до +33…+38 градусов, ночью ожидается +18…+23 градуса, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
При этом ожидается, что пока в регионе будет стоять аномальная жара, возрастет вероятность ливней. Согласно прогнозам, 12 июня при движении атмосферного фронта через территорию Свердловской области и вовсе вероятны грозы, град и шквалистый ветер. Жара, как обещают синоптики, спадет в середине следующей недели.
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