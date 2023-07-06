В Нижнем Тагиле мошенники обобрали доверчивую горожанку

Тагильчанка перевела мошенникам крупную сумму денег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудница предприятия «Тагил Лифт» в уральском городе перевела мошенникам 500 тысяч рублей. До этого сотрудник этого же предприятия перевел аферистам несколькими траншами 2 миллиона рублей, мечтая заработать на брокерских сделках. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Горожанке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником банка. Она стала запугивать горожанку тем, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Сотрудница предприятия не раз слышала о таких схемах обмана, однако все-таки оформила «обратный кредит» и перевела деньги на указанный мошенниками счет.

После этого тагильчанка установила приложение, указанное мошенниками, благодаря которому они получили доступ к ее телефону. Получив от тагильчанки в общей сложности 500 тысяч рублей, мошенники перестали выходить на связь. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».