В Сургуте установят 15 остановочных комплексов

Новые остановки устанавливают в Сургуте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сургуте в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установят 15 остановочных комплексов, созданных из противоударного стекла и с возможностью последующей модернизации. Об этом пишет портал ugra-news.ru.
Первую партию остановочных комплексов доставят в город до 10 июля. Объекты установят на остановках «Изумруд», «Школа», «Югорский тракт», «Парк за Саймой», «Центральная библиотека».
Также на улицах Сургута этим летом появятся 500 урн, полсотни скамеек и антикоррозийного материала.
Отметим, что в 2022 году на улицах города установили 12 новых остановочных комплексов.