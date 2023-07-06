Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость6 июля 2023 10:41

В Сургуте установят 15 остановочных комплексов

Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новые остановки устанавливают в Сургуте

Новые остановки устанавливают в Сургуте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установят 15 остановочных комплексов, созданных из противоударного стекла и с возможностью последующей модернизации. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

Первую партию остановочных комплексов доставят в город до 10 июля. Объекты установят на остановках «Изумруд», «Школа», «Югорский тракт», «Парк за Саймой», «Центральная библиотека».

Также на улицах Сургута этим летом появятся 500 урн, полсотни скамеек и антикоррозийного материала.

Отметим, что в 2022 году на улицах города установили 12 новых остановочных комплексов.