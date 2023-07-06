В Верхней Салде появится завод по производству сжиженного газа

В проект планируют инвестировать больше 554 миллионов рублей Фото: Иван Макеев

В Верхней Салде начнется строительство завода по производству сжиженного газа. Накануне администрация городского округа выдала разрешение компании «Аметист-СПГ» на возведение объекта. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Завод разместят на площадке ОЭЗ «Титановая долина». В декабре компания «Аметист-СПГ» стала резидентом экономической зоны. На данный момент идет подготовка к строительству. Запуск производства запланирован на конец 2023 года. В проект планируют инвестировать больше 554 миллионов рублей. Будет создано 17 новых рабочих мест.

- В новое предприятие будет вложено более полумиллиарда рублей, реализация проекта обеспечит производство в регионе востребованной продукции и привлечет других крупных игроков, в том числе из отраслей логистики и жилищно-коммунального хозяйства, – отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Производство займет 2,6 гектара. На нем будет производить сжиженный газ марки «Б». Его используют в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. За час завод сможет создавать 1,5 тонны продукции.

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