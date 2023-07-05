В Екатеринбурге объект культурного наследия реконструируют под шахматный центр

Реконструкцию планируют завершить в 2025 году. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Уральский шахматный центр размесят в Екатеринбурге в здании, относящемся к объектам культурного наследия. «Доходный дом» на перекрестке Малышева - Горького станет местом для мероприятий шахматистов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
На реконструкцию здания планируют выделить 212 миллионов рублей. После работ в здании появятся учебные кабинеты, помещения музея и вестибюль с гардеробом. Посещать центр смогут 350 детей.
- Будущая школа станет центром притяжения любителей шахмат не только в области и России, но и во всем мире. Здесь будут встречаться все любители шахмат, будут проводиться масштабные соревнования. Данный объект станет не только украшением Екатеринбурга, но еще раз подтвердит, Свердловская область – центр проведения международных спортивных состязаний, - отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Уже с 10 июля подрядчик планирует получить разрешение на строительство в здании. Реконструкцию хотят завершить в 2025 году.
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