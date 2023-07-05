Прокуратура проверит лагерь на Урале, где над 9-летним мальчиком издевались подростки

Прокуратура проверит работу сотрудников лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура проверит лагерь «Гурино» (Тугулымский район), в котором издевались над девятилетним ребенком. Подростки истязали маленького мальчика на протяжении смены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Страшные события происходили в июне 2023 года. Подростки в возрасте от 11 до 15 лет жестко издевались над мальчиком. Они били ребенка и рисовали на его теле непристойные рисунки и надписи.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в оздоровительном лагере, - рассказали в областной прокуратуре.

Уже позже будет дана правовая оценка действиям сотрудников лагеря. При наличии нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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