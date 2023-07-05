На Урале в собственном кабинете застрелили директора завода

Сергей Лухманов погиб 3 июля. Фото: соцсети

3 июля 2023 года в Верхней Пышме произошло громкое убийство – в собственном кабинете застрелили директора завод «Пластблок» Сергея Лухманова, который владел и руководил строительным предприятием на протяжении 20 лет.

Факт убийства Сергея Лухманова «КП-Екатеринбург» подтвердили на предприятии, которое продолжает работать в штатном режиме.

Убийца сбежал с места преступления, но на следующий день его тело обнаружили в поселке Залесье. Расследование ведет Следственный комитет, представители которого пока отказываются от комментариев.

Погибшему Сергею Лухманову было 63 года, у него осталась жена трое детей. Прощание пройдет 6 июля в Верхней Пышме. Церемония начнется в 10:50.