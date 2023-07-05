В Югре лесные пожары охватили площадь в 350 гектаров

В регионе ведут борьбу с лесными пожарами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе 13 лесных пожаров охватили площадь в 350 гектаров. Шесть очагов возгорания удалось локализовать. С огнем ведут борьбу 154 спасателя. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В возникновении 12 лесных пожаров виноваты грозы, один пожар возник по вине человека. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Березовском районе, куда перебрасывают силы из Нижневартовского и Кондинского районов.

- 16 самолетов на мониторинге, 4 вертолета по доставке людей. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - рассказывает первый зам главы департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Власти призывают югорчан быть более осторожными с огнем, так как в регионе стоит аномальная жара.