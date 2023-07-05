Рекультивацию Широкореченского полигона завершат досрочно

Москва выделила 500 миллионов рублей на рекультивацию объекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге завершат раньше срока на несколько месяцев. По словам заместителя главы города Владимира Гейко, работы на объекте закончат на три или четыре месяца раньше срока. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

Несколько лет назад Екатеринбург подал заявку на участие в федеральном проекте «Экология», для консервации мусорного полигона. После этого Москва выделила 500 миллионов рублей на рекультивацию объекта.

Далее город заключил контракт до 2024 года на работы на объекте. Однако объект сдадут раньше установленного срока. Он почти завершен.