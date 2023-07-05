В Екатеринбурге возле жилого дома обнаружили труп

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге утром 5 июля возле жилого дома обнаружили труп. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
- Под окнами дома на улице Шварца, 18/1 было обнаружено тело молодого мужчины, - рассказали очевидцы.
В СК произошедшее не комментируют.
Напомним, в Тавде трагически погибла 18-летняя девушка. Вероника Лаптева упала с моста 4 июля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали волонтеры, помогающие семье погибшей с похоронами.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» близкий друг погибшей Иван, девушка училась в местном колледже на повара, была общительной и веселой.
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