Доходы Свердловской области стали больше на 28,2 миллиарда рублей

Изменения одобрили депутаты Законодательного собрания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доходы Свердловской области стали больше на 28,2 миллиона рублей. На эту же сумму увеличились и расходы региона. Об этом сообщил в областном Департаменте информационной политики.

Такие изменения 4 июня одобрили депутаты Законодательного собрания. Увеличить доходы позволила стабильная финансовая ситуация в регионе. За 2023 год они достигнут 382,6 миллиарда рублей.

- По поручению главы региона основные бюджетные изменения коснулись социальной поддержки и повышения качества жизни уральцев. Это поддержка здравоохранения, повышение транспортной доступности, строительство школ, поликлиник, дорог, – пояснил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

На 2,2 миллиарда рублей закупят лекарства для больных онкологией. Еще 1,1 миллиарда направят на улучшений железнодорожных перевозок. А на закупку трамваев выделят 217,9 миллиона рублей. Также 10 миллиардов предусмотрено на повышение зарплат бюджетникам и увеличение соцвыплат. На дорожное хозяйство направят 4,3 миллиарда рублей. А на строительство – три миллиарда. Еще 600 миллионов выделят на развитие Лесного, Заречного и Новоуральска.

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