В Свердловской области больше 25 тысяч домов бесплатно подключили к газу

Сейчас выполнено больше 75% плана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше 25 тысяч домов бесплатно подвели к газу. Помимо этого, к сети планируют подключиться еще 47 тысяч частных жилищ. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Частные дома подвели к газовой сети. Из них уже 9,8 тысячи подключены к голубому топливу окончательно.

- Всего же в рамках реализации программы догазификации жителями Свердловской области подано более 72 тысячи заявок, из которых в работу принято более 52,5 тысячи. По ним заключено более 49 тысяч договоров, а ещё 1,5 тысячи направлены на подписание собственникам, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Техническая возможность позволяет подключить к газу больше 57,5 тысячи частных домов. Все работы по газификации планируют завершить до конца 2024 года. Сейчас выполнено больше 75% плана.

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