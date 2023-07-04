В Нижнем Тагиле появилась видеостена, которая показывает ситуацию на дорогах

Фото: пресс-служба УГМК-Телеком

В Нижнем Тагиле появилась видеостена, которая показывает состояние транспортной инфраструктуры и ситуацию на дорогах города. Ее установили в центре организации дорожного движения.

- Это позволит сотрудникам центра организации дорожного движения Нижнего Тагила своевременно реагировать на ситуацию на улично-дорожной сети и оперативно устранять неполадки, - рассказал руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Видеостена - это новый элемент интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которую развивают в городе с 2020 года.

В рамках развития ИТС компания также планирует установить в Нижнем Тагиле 32 детектора транспорта и модернизировать 18 светофорных объектов.

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