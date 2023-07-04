Офисное здание в центре Екатеринбурга выкупил астраханский девелопер

Общая площадь здания составляет 1150 квадратных метров. Фото:2Gis

Застройщик из Астрахани выкупил офисное здание в центре Екатеринбурга. Оно расположено на проспекте Ленина, 11Б. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе девелоперской компании «Прогресс».

- Там будет располагаться административный офиса филиала в Екатеринбурге и новый клиентский офис. К концу осени планируем новоселье, - отметили в компании.

На данный момент в здании на углу Ленина и Сакко и Ванцетти идут ремонтные работы. Четырехэтажное здание находилось на продаже несколько лет. Построили его больше десяти лет назад. Общая площадь офисника составляет 1150 квадратных метров. А цена достигала больше 47,4 миллионов рублей.

- Идеально подойдет для кафе, ресторана или бизнес-центра, - отмечается на сайте продаж.

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