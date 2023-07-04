В Екатеринбурге до конца лета перекроют движение по улице Инженерной

Первый этап перекрытия начнется 20 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца лета проезд по улице Инженерной будет перекрыт. Причиной ограничений стал ремонт тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации города.

Строители начнут вести работы уже с 20 июля. В связи с этим транспорт не сможет проехать по некоторым участкам дороги. От улицы Академика Губкина до улицы Черняховского перекрытие будет действовать с 20 июля до 20 августа. А с 11 по 31 августа проезд будет закрыть от улицы Академика Губкина до улицы Косарева.

- На закрытых участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта, - отметили в мэрии.

Во время первого этапа перекрытия автомобили смогут проехать через улицы Косарева – Академика Губкина – Инженерной – Черняховского – Бородина – Водной.

В ходе второго этапа объехать участок дороги можно будет по улицам Академика Губкина – Косарева – Черняховского – Бородина.

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