Самолет из Екатеринбурга до Внуково отправили в Шереметьево

Во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет из Екатеринбурга авиакомпании «Победа» утром 4 июля до Внуково отправили в Шереметьево. На запасной аэродром рейс перенаправили по техническим причинам.
- По техническим причинам, независящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием\выпуск воздушных судов с 05:10, - сообщили в Росавиации. - Другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.
Согласно онлайн-табло, рейс ДР404 прибудет в Шереметьево к 9:00 по московскому времени.
С 08:00 по московскому времени аэропорт Внуково возобновил работу.
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