В Екатеринбурге продают трехкомнатную квартиру в «зверином» стиле

Фото: Циан

В жилом комплексе «Антарес» продают трехкомнатную квартиру в «зверином» стиле - в помещении везде встречаются анималистические принты. Как указано в объявлении, интерьер выполнен по дизайн-проекту.

- Планировка включает в себя гостиную-кухню, детскую комнату, спальню с гардеробной, ванную комнату, хозяйственное помещение, гостевой санузел, прихожую с гардеробной, - сообщается на «Циан».

Квартира расположена на 18 этаже в 23-этажном доме. В ней сделано панорамное остекление с красивым видом на город.

На закрытой охраняемой придомовой территории расположены детская и футбольно-баскетбольная площадки, а также зоны для прогулок, отдыха и барбекю.

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