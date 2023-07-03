В Нижнем Тагиле устроили облаву на должников

Должники Нижнего Тагила оплатят штрафы в двойном размере Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле на протяжении четырех дней с 3 по 7 июля на улицах ловят должников, которые не оплачивают вовремя штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Должников будут привлекать к ответственности, так как добровольно оплачивать штрафы они не стали. Поэтому для рейдов привлекают судебных приставов.

Также участковым оперуполномоченным передали списки должников. Для них предусмотрены штрафные санкции в видео двухкратного денежного штрафа, а также арест до 50 часов.

Напомним, что за полгода в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за нарушение ПДД оштрафовали 191 водителя. На них составили 644 административных материалов.