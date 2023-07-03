В свердловских лесах разложат больше 300 доз вакцин от бешенства

За осень планируют разложить еще 300 доз вакцины. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В лесах Свердловской области разложили 300 тысяч доз от бешенства для диких животных. В первую очередь их оставляют там, где были зафиксированы случаи заболевания. Завершить раскладку планируют до 10 июля. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Кампания по вакцинации проходит оперативно, ежедневно по всему региону раскладываются тысячи доз для диких животных. Особое внимание уделяется лесным массивам, расположенным в пригородных районах Екатеринбурга, а также Полевского и Сысертского городских округов в связи с выявленными ранее там случаями бешенства, - пояснил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Работы проводятся в регионе с 2016 года. Это позволило сократить число заболевших животных. Сама продукция изготавливается из мясокостной муки и говяжьего жира. Собой она представляет небольшой брикет, который имеет особый запах, привлекающий зверей. Препарат находится внутри, съедая приманку, животное получает порцию вакцины.

Планируется, что осенью будет разложено еще 300 тысяч порций. Всего за 2023 года должны распределить по лесам 600 тысяч доз. А это на 185 тысяч больше, чем в прошлом году.

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