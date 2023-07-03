Свердловские спасатели дважды спасли котенка

Котенку ищут новый дом. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели дважды вызволили из беды котенка. Хвостатый умудрился два раза оказаться под капотом машин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел в Екатеринбурге. Неравнодушные обратились за помощью к пожарным. Как оказалось, маленький котенок застрял под капотом машины в центре города.

- Прибывшие на место специалисты МЧС вскрыли капот, но пушистый комочек, почуяв свободу резво скрылся в неизвестном направлении. Поиски котенка не увенчались успехом, с тяжелым сердцем огнеборцы вернулись в подразделение, - рассказали спасатели.

Однако уже в части огнеборцы услышали громкое мяуканье. Оно раздавалось из под капота пожарной машины. Осмотрев авто, стало ясно, что животное спряталось там. Как оказалось, это был тот самый котенок, которого только что спасли. Спасатели передали животное на передержку волонтерам. Теперь котенку ищут новый дом.

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