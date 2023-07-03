Глава свердловской полиции вместе с губернатором региона нагрянули в Сосьвинский и Гаринский ОВД

Генерал-лейтенант и глава области прибыли на место на вертолете. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

Глава свердловской полиции и глава региона нагрянули в Сосьвинский и Гаринский ОВД. Александр Мешков и Евгений Куйвашев посетили отделы с рабочим визитом. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Генерал-лейтенант прибыл на место на вертолете «МИ-8». Вместе с ним были также ряд руководителей и губернатор региона Евгений Куйвашев. Главной задачей визита стала проверка строительства домов для погорельцев. Им уже начали вручать ключи от новых жилищ.

- Александр Мешков и Евгений Куйвашев посмотрели, в каких условиях несет службу личный состав, посетив оба здания отделений полиции, в том числе подразделение по оказанию населению государственных услуг по линии МВД, а также дежурной части, - пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В завершении визита глава области поручил районным органам власти проработать вопрос об улучшении условий работы сотрудников органов внутренних дел. В том числе обеспечить полицейских современными кабинетами.

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