Юридическому лицу выдано предписание о приостановке продажи продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор закрыл цех по розливу питьевой воды «Уральская горлица». Специалисты выявили многочисленные нарушения санэпидзаконодательства.

- Предприятие использует подземный источник при отсутствии санэпидзаключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, проекта зоны санитарной охраны источника, а также не проводит лабораторный производственный контроль качества поступающей воды и готовой продукции, - рассказали санврачи.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что в организации нарушали проведение уборки и дезинфекции. Вместе с этим на предприятии не было организовано проведение медосмотров и вакцинации сотрудников.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что при проведении лабораторных исследований готовой продукции, воды подземного источника и смывов с инвентаря получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.

По решению суда предприятие закрыто на 30 суток. Также организация должна на это время приостановить продажу продукции.

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