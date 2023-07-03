На перекрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Северка перекроют улицу Садовую. Ограничение введут из-за подведения сети водоотведения к зданию школы №179 на Строителей, 48с.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - обратились к местным жителям в мэрии.

Проезд будет перекрыт от дома № 3 на улице Садовой до дома № 48 на улице Строителей с 14 июля по 31 августа. На перекрытом участке будут установлены дорожные знаки и указатели.

Работы будет проводить МУП «Водоканал». После подведения сети водоснабжения они восстановят все элементы нарушенного благоустройства.