По данным экспертов, здание находится в удовлетворительном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют историческое здание бани на Первомайской, 71. Проведение реставрации одобрили в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно опубликованной экспертизе, запланированные работы не окажут влияние на объект культурного наследия. Также там указано, что здание находится в удовлетворительном состоянии.

Согласно документу, в здании хотят отремонтировать крыльцо, частично заменить оконные и дверные проемы, восстановить утраченные декоративные элементы, покрасить фасады и так далее.

Здание бани было построено в 1951 году по проекту архитекторов И.В. Хмуренко и П.И. Лантратова, является ярким образцом советской архитектуры 1950-х годов Екатеринбурга. Оно смещено от красной линии улицы Первомайской в глубину квартала, за счет чего образуется небольшая площадь перед главным фасадом здания.

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