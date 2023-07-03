По данным экспертов, здание находится в удовлетворительном состоянии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге отремонтируют историческое здание бани на Первомайской, 71. Проведение реставрации одобрили в Управлении госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Согласно опубликованной экспертизе, запланированные работы не окажут влияние на объект культурного наследия. Также там указано, что здание находится в удовлетворительном состоянии.
Согласно документу, в здании хотят отремонтировать крыльцо, частично заменить оконные и дверные проемы, восстановить утраченные декоративные элементы, покрасить фасады и так далее.
Здание бани было построено в 1951 году по проекту архитекторов И.В. Хмуренко и П.И. Лантратова, является ярким образцом советской архитектуры 1950-х годов Екатеринбурга. Оно смещено от красной линии улицы Первомайской в глубину квартала, за счет чего образуется небольшая площадь перед главным фасадом здания.
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