Маршруты №2 и 4 перестали работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле все трамваи сменили маршруты. С 1 июля в городе весь транспорт начал ходить иначе. Информация об этом появилась на сайте, МУП «Тагильский трамвай».

- В связи с увеличивающимся количеством светофоров, которые в нашем городе не предоставляют приоритета трамваю при подъезде к перекрестку, а также из-за отсутствия капитальных ремонтов путей (нагонять трамваю время, утраченное в ожидании разрешающего сигнала светофора, по сегодняшним путям невозможно) НТ МУП «Тагильский трамвай» с 1 июля вынуждено ввести новое расписание движения с увеличенным временем оборотного рейса, - пояснили на предприятии.

Таким образом, маршруты №2 и 4 перестали работать. Трамвай №3 будет двигаться по улице Островского — Ленина — Красный Камень — Выя до Островского. Маршрут №6 передвигается от УВЗ до поселка Северный. Маршрут №8 направляется от УВЗ до Приречного микрорайона. Трамвай №10 ездит от УВЗ до Пихтовых Гор. Маршрут №11 движется от улицы Островского до Пихтовых Гор. Помимо этого, появится новый маршрут №14. Он будет работать на период перекрытия движения на Тагилстрой. Направляться он будет по ВМЗ — Островского — ГГМ. Также маршрут №15 будет направляться от Новой Кушвы до ГГМ. А трамвай №17 будет двигаться по маршруту от УВЗ до ГГМ.

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