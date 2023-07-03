В Надыме появился памятник Петру и Февронии

Памятники Петру и Февронии открываются в разных городах России
Фото: Евгения ГУСЕВА
В ямальском городе Надым установили памятник муромским святым Петру и Февронии. Об этом сообщает издание «Ямал 1».
Открытие скульптуры назначено на 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности. По мнению горожан, объект получился красивым и оригинальным.
Святые Русской православной церкви Петр и Феврония стали символом верности и преданности. Именно к нам обращаются с молитвой о сохранении мира в семье.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru