В Надыме появился памятник Петру и Февронии

Памятники Петру и Февронии открываются в разных городах России Фото: Евгения ГУСЕВА

В ямальском городе Надым установили памятник муромским святым Петру и Февронии. Об этом сообщает издание «Ямал 1».

Открытие скульптуры назначено на 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности. По мнению горожан, объект получился красивым и оригинальным.

Святые Русской православной церкви Петр и Феврония стали символом верности и преданности. Именно к нам обращаются с молитвой о сохранении мира в семье.

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