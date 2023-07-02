В Екатеринбурге медики спасли мужчину с поражением мозга из-за укуса клеща

Фото: департамент информполитики региона
В Екатеринбурге на Широкой речке 65-летнего мужчину 6 мая укусил клещ. Екатеринбуржец сразу обратился в травмпункт, где удалили членистоногое и ввели противоклещевой иммуноглобулин. Во время исследования в насекомом обнаружили вирус клещевого энцефалита.
У мужчины не было прививки и через 17 дней у него появились лихорадка, астения, боли в мышцах. 26 мая его госпитализировали в «Новую больницу».
- Течение заболевания сопровождалось головной болью, рвотой, повышением температуры тела до 39 градусов, появлением симптомов поражения вирусом клеток головного и спинного мозга: нарушением координации, снижением силы мышц в руках и шее, потерей мышечной массы, зрительными нарушениями, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
Десять дней екатеринбуржец провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего за его жизнь медики боролись месяц. Сейчас благодаря врачам он может самостоятельно передвигаться и уже проходит реабилитационное лечение. Теперь ему предстоит работа по восстановлению нарушенных функций.
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