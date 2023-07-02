В Екатеринбурге в ДТП пострадала 16-летняя девочка

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 1 июля на улице Пархоменко, 44 столкнулись две легковушки. В ДТП пострадала 16-летняя девочка. С различными травмами ее доставили в больницу.

- По предварительной информации водитель автомашины Kia Rio, двигаясь по улице Пархоменко со стороны Химмаша, при повороте налево на перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю Lada Largus, который двигался во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По данным Госавтоинспекции, 31-летний водитель Kia Rio имеет стаж вождения 11 лет. Он объяснил, что поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не заметил встречный автомобиль.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям, что при управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательными и акцентируют внимание на том, что прежде чем совершить маневр, необходимо убедиться в его безопасности, а также в том, что он не создаст помех остальным участникам движения.

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