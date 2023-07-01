В Екатеринбурге Mercedes выехал на красный, врезался в иномарку и снес ограждение

ДТП случилось на улице Авиационной. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге утром 1 июля на улице Авиационной случилось ДТП. Водитель серого Mercedes врезался в Nissan Murano, а затем снес дорожное ограждение, сообщали очевидцы порталу «Е1». Они же рассказали, что Mercedes выехал на красный сигнал светофора.

- Всех увезли. Водителя Murano на реанимации, второго и девушку-пассажирку Mercedes на скорой. Mercedes на красный ехал с Авиационной, летел даже, а не ехал. И въехал в бок Nissan Murano, - рассказывали порталу свидетели аварии.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга подтвердили, что в ДТП было трое пострадавших.

- Просим водителей быть особо внимательными при управлении транспортными средствами, а также строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал, - сообщили в ГИБДД.

Этим же утром в Екатеринбурге другой водитель тоже создал ДТП. Предположительно, у него случился приступ эпилепсии, поэтому не справился с управлением, сбил девушку и ее собаку.

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