Впервые за 45 лет июнь в Екатеринбурге был холоднее, чем май

Начало июля ожидается теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувший июнь 2023 года выдался холоднее мая, такое наблюдение синоптики сделали впервые за последние 45 лет. Средняя температура первого летнего месяца составила 16.2 градуса тепла. При этом, такое значение все равно находится в пределах климатической нормы, пишет синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Всего в пятый раз за историю наблюдений июнь стал холоднее мая. Ранее подобные случаи фиксировались в Екатеринбурге в 1979, 1962, 1943 и 1861, - уточняет эксперт.

По его прогнозам, первая декада июля будет очень теплой или даже жаркой. А вот к концу первых десяти дней месяца на Средний Урал может прийти антициклон, и воздух станет более прохладным, пишет Алексей Пулин.

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