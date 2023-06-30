Перекрытие будет длиться не больше трех часов в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле ЕКАД перекроют на два дня. Движение будет закрыто с 79 по 82 километр трассы 3 и 4 числа. Информация об этом появилась на официальном сайте Управления автомобильных дорог.

- В связи с регламентными работами на путепроводах над железной дорогой Екатеринбургской кольцевой автодороги 3 и 4 июля с 04.00 до 07.00 будут проводиться непродолжительные перекрытия движения, - рассказали на предприятии.

3 июля с 04:00 движение закроют с Полевского до Челябинского трактов. На следующий день в это же время будет ограничен поток от Челябинского до Полевского трактов. В управлении заявляют, что перекрытие будет длиться не больше трех часов в день.

Для грузовиков предлагают выбирать путь объезда по северному кольцу ЕКАДа. Автомобилисты на легковушках смогут проехать через поселок Сысерть и Шабровскую нефтебазу.

- Приносим извинения за причиненные неудобства, - добавили на предприятии.

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