В Екатеринбурге машина сбила мальчика на самокате, пока его мама отошла в магазин

Авария случилась днем 30 июня на улице Щорса, 7. Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге машина сбила мальчика на самокате, пока его мама отвернулась. Авария случилась днем 30 июня на улице Щорса, 7. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.
Водитель на LADA Granta ехал со стороны улицы Машинной, когда наехал на 11-летнего мальчика на самокате. Автомобилист не заметил ребенка из-за стоящих справа машин.
- В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик, с переломом ноги доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД.
Мама ребенка рассказала, что на момент ДТП она отошла в магазин. Вместе они с ребенком шли на прием в детскую поликлинику. Однако, по словам мамы, до ее ухода у мальчика не было самоката.
- Пояснить поведение ребенка мама мальчика не смогла, - добавили в Госавтоинспекции.
За рулем в момент аварии находился 42-летний мужчина. Он имеет 15-летний стаж вождения. По его словам, он пытался затормозить, увидев ребенка на дороге, но столкновения не удалось избежать.
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