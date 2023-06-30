За сутки с улиц Екатеринбурга убрали 178 тонн грязи

Екатеринбург прибирают в круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с главами администраций районов, а также с представителями структурных подразделений мэрии Екатеринбурга. Они обсуждали вопрос уборки городских улиц.

По данным мэрии, за прошедшие сутки с улиц Екатеринбурга убрано 178 тонн грязи и мусора с помощью 460 рабочих и 275 единиц спецтехники. 30 июня коммунальные службы продолжат свою работу: на улицу выйдут 416 рабочих и 172 единицы спецтехники.

Алексей Орлов отметил, что коммунальные службы должны контролировать своевременную ликвидацию сухих деревьев, а также вести информационную работу с населением о необходимости обрезки растений, представляющих серьезную угрозу.

- Прошу также обратить внимание, чтобы после срезки деревьев подрядные организации вывозили их своевременно, – отметил Алексей Орлов.