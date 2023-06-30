В Свердловской области грибники нашли 46 боеприпасов

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

В лесном массиве недалеко от поселка Большая Смолокурка Березовского городского округа грибники нашли 46 боеприпасов. На место выезжали специалисты-взрывотехники ОМОН «Малахит».

- Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН, выполнив обследование, установили, что найденные предметы являются боевыми артиллеристскими боеприпасами разного калибра в состоянии сильной коррозии и могут представлять угрозу для окружающих, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Боеприпасы переданы в территориальный орган внутренних дел.

Напомним, ранее в поселке Заповедник под Сысертью нашли старинный боеприпас. Как оказалось, снаряд еще со времен Великой Отечественной войны. Дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии выяснила, что он учебный и не представляет опасности для окружающих.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru