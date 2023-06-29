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НовостиНедвижимость29 июня 2023 11:03

Новую спортплощадку открыли в Шувакише

Микрорайон под Екатеринбургом получил подарок к 300-летию города
Анжелика УФИМЦЕВА
Новая площадка станет еще одной точкой притяжения, где дети смогут отдохнуть после учебы. Фото6 пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Новая площадка станет еще одной точкой притяжения, где дети смогут отдохнуть после учебы. Фото6 пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков побывал на открытии многофункциональной спортивной детской площадки в микрорайоне Шувакиш Железнодорожного района. Он поздравил жителей с приближающимися юбилейными датами: 300-летием Екатеринбурга и 85-летием со дня образования Железнодорожного района.

- Новая площадка станет еще одной точкой притяжения, где дети смогут отдохнуть после учебы, весело и с пользой провести время не за электронными гаджетами, а поиграть в песочнице, покататься на качелях, позаниматься на турнике, - обратился Андрей Корюков к жителям Шувакиша.

В прошлом году это был проект инициативной группы жителей Шувакиша, позже администрация Железнодорожного района поддержала их идею, а администрация Екатеринбурга рекомендовала его к реализации.