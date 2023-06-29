В Нижнем Тагиле 27 должникам отключили электричество

Полученные от клиентов деньги идут на реконструкции сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле энергетики во время рейда обошли более 500 адресов - злостных должников. Восемь их них сразу оплатили задолженность при сотрудниках «ЭнергосбыТ Плюс» и трое написали заявления на рассрочку платежа. 27 должников визит энергетиков проигнорировали и остались без электричества.

- Без электричества остались 27 клиентов, задолжавших компании в общей сложности 360 тысяч рублей. Все они были уведомлены о предстоящем ограничении, - рассказали в «ЭнергосбыТ Плюс».

В компании отметили, что полученные от клиентов деньги идут на реконструкции сетей, а значит, на обеспечение надежного и качественного водо- и электроснабжения, поэтому компания ведет активную работу с должниками. «ЭнергосбыТ Плюс».

Общая задолженность жителей Свердловской области за электроэнергию составляет почти два миллиарда рублей.

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