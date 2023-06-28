28 июня оба центра начали работу. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Новокольцовском открыли общественный и медицинский центры. Здания вошли в первую очередь нового кампуса УрФУ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационной политики Свердловской области.

28 июня оба центра начали работу. Это событие послужило зарождением уникальной студенческой инфраструктуры в регионе. Общая площадь медицинского центра превышает семь тысяч квадратных метров. В нем есть лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты. Также жители района смогут обратиться за неотложной помощью.

- Уровень оказания медицинской помощи, современные технологии, нововведения в университетской клинике, конечно, значительно выше, чем в обычной поликлинике, – пояснила главврач медсанчасти УрФУ Татьяна Найденова.

Общественный центр занял 35 квадратных метров, на которых поместились 35 концерт-залов на 1100 мест, электронная библиотека и актовый зал на 255 мест.

Вскоре в Новокольцовском появятся и учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления и СУНЦ. Все это планируют сдать к осени 2025 года.

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