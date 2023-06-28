Перегруппировка никак не повлияет на коллективы предприятий Фото: Иван МАКЕЕВ

«Уралвагонзавод» избавился от трех непрофильных активов. Это позволит предприятию сосредоточиться на производстве танков. Часть активов завода были переданы концерну «Техмаш». Об этом сообщили в пресс-службе «Ростех».

Такое решение было принято наблюдательным советом Госкорпорации. Концерну «Техмаш» было передано управление Заводом №9, ЦНИИ «Буревестник» и «Уралтрансмашем». Объединение активов поможет нарастить объемы важной для страны продукции.

- Цель перегруппировки – создание единой системы по принципу «пушка – выстрел». Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре «Техмаша», – отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Такие изменения никак не поваляют на коллективы предприятий. Все сотрудники останутся на своих рабочих местах.

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