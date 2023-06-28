Улицу Татищева в Екатеринбурге расширят в несколько этапов

В первый этап снесут четыре частных и четыре многоквартирных дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Екатеринбурга готовится к расширению улицы Татищева. Оно пройдет в несколько этапов. Улицу расширять будут от Красноуральской до Среднего кольца. Такими данными с порталом 66.RU поделился вице-мэр города Рустам Галямов.
Торги на проектирование проекта объявят уже в третьем квартале 2023 года. После этого мэрия города будет привлекать финансирование из различных бюджетов, в том числе и федерального.
- Как только торги будут завершены и определен генеральный подрядчик на проведение работ, у нас появится дополнительный аргумент для привлечения финансирования из федеральных источников. Эта работа начнется уже к концу 2023 года, - пояснил Рустам Галямов.
Работы планируют проводить в несколько этапов. Завершить расширение планируют в 2027 году. В первый этап снесут четыре частных и четыре многоквартирных дома.
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