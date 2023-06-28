Улицу Татищева в Екатеринбурге расширят в несколько этапов

В первый этап снесут четыре частных и четыре многоквартирных дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга готовится к расширению улицы Татищева. Оно пройдет в несколько этапов. Улицу расширять будут от Красноуральской до Среднего кольца. Такими данными с порталом 66.RU поделился вице-мэр города Рустам Галямов.

Торги на проектирование проекта объявят уже в третьем квартале 2023 года. После этого мэрия города будет привлекать финансирование из различных бюджетов, в том числе и федерального.

- Как только торги будут завершены и определен генеральный подрядчик на проведение работ, у нас появится дополнительный аргумент для привлечения финансирования из федеральных источников. Эта работа начнется уже к концу 2023 года, - пояснил Рустам Галямов.

Работы планируют проводить в несколько этапов. Завершить расширение планируют в 2027 году. В первый этап снесут четыре частных и четыре многоквартирных дома.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru