Росгвардия Югры охраняет больше 8,5 тысячи объектов в регионе

Росгвардия выполняет большое количество задач разного плана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росгвардия Ханты-Мансийского автономного округа по итогам работы в первом полугодии 2023 года вышла на первое место по показателям служебно-боевой деятельности. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Сегодня Росгвардия охраняет 8,5 тысячи объектов, бойцы за шесть месяцев задержали за правонарушения почти тысячу человек. Также спецназ Росгвардии выполняет поставленные задачи в зоне проведения Специальной военной операции.

- В боевых порядках сводных группировок войск национальной гвардии РФ мы выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, по защите мирных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области от преступных посягательств и мародерства, - говорит сотрудник ведомства в Югре.