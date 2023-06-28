Свердловская область получит 28,7 млн компенсации за проживание беженцев в ПВР

Пункты временного размещения есть в 69 из 94 муниципалитетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит 28,7 миллиона рублей компенсации за проживание беженцев в пунктах временного содержания (ПВР). Об этом распорядились в Правительстве РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

- Имеется в виду возмещение понесенных в 2022 - 2023 годах субъектами Российской Федерации расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания, - указано в документе.

Ранее мы писали, что беженцы могут получить убежище в Екатеринбурге, Ирбите, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Кировграде, Верхней Пышме, Карпинске, Красноуфимске, Первоуральске и других населенных пунктах. Пункты временного размещения есть в 69 из 94 муниципалитетах региона.

Размещение организовывается из расчета 913 рублей на человека в день. На питание выделяют по 415 рублей в сутки.

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