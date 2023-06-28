Смертность в Нижнем Тагиле за год почти в два раза превысила рождаемость

Население Нижнего Тагила постепенно сокращается Фото: Лев ИСТОМИН

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев озвучил в докладе по итогам 2022 года данные о смертности и рождаемости в городе. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В 2022 году в Нижнем Тагиле родилось 2 660 малышей, это меньше, чем в 2021 году, когда родились 2 951 человек.

Умерли в прошлом году 5 186 человек, этот показатель тоже снизился по сравнению с 2021 годом, когда в России бушевала пандемия коронавируса. Естественная убыль населения по итогам прошлого года в Нижнем Тагиле составила 2 526 человек.

Сейчас численность населения города составляет 336,9 тысячи человек. За 2022 год в город приехали 4 тысячи человек, а уехали 5,3 человека. Миграционная убыль в Нижнем Тагиле составила 1 418 человек.