Екатеринбургский бизнесмен не смог отсудить многомиллионные убытки из-за отмены рейса

Игорь Заводовский решил обратиться в суд, чтобы получить сумму за убытки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмен Игорь Заводовский из Екатеринбурга не смог отсудить многомиллионные убытки, которые произошли из-за отмены рейса. Мужчина купил 60 билетов авиакомпании за 12,7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Бизнесмен приобрел 58 билетов по маршруту Москва – Республика Сейшельские Острова – Москва и два билета Сейшелы – Москва – Сейшелы. Двое пассажиров не смогли присутствовать на рейсе, а остальные отправились на острова из Москвы.

- С 6 марта 2022 года по рекомендации Федерального агентства воздушного транспорта российские авиакомпании, имеющие воздушные суда в лизинге с иностранными организациями временно приостановили перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. А с 8 марта – перевозку с территории иностранных государств в Россию, - рассказали в суде.

Поэтому жители Екатеринбурга были вынуждены задержаться на курорте. За отмену рейса авиакомпания вернула стоимость билетов на 6,8 миллионов рублей. Для возращения на родину бизнесмен приобрел другие билеты. Из-за этого мужчина понес убытки, которые пытался компенсировать через авиакомпанию, но безуспешно.

После этого Игорь Заводовский решил обратиться в суд. Мужчина планировал взыскать с авиакомпании убытки в размере пяти миллионов. Однако авиакомпания лишь выплатила штраф в 500 тысяч рублей. Дело направили на рассмотрение в Свердловский областной суд. В июня этого года судья пришел к выводу, что отмена рейса произошла не по вине перевозчика, следовательно, оснований для взысканий нет.

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