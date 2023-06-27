В Екатеринбурге во время крестного хода перекроют дороги

Движение будут ограничивать постепенно в местах прохождения паломников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля пройдет крестный ход. Во время молитвенного шествия в городе ограничат движение транспорта. Так, 16 июля с 15:00 запретят проезд по Царской, от Первомайской до Дзержинского. Также с 8:00 планируется запретить остановку и стоянку автотранспорта на улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского.

- Сопровождать паломников будут волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи, а сотрудники ГИБДД перекроют движение автотранспорта по ходу следования верующих, - рассказали в администрации города.

Маршрут крестного хода достаточно продолжительный - более 20 километров, время в пути - около 5 часов. Молитвенное шествие пройдет по Толмачева, Ленина, Татищева, Токарей, Бебеля, Халтурина, Технической, Леваневского, улице Зеленой.

Движение будут ограничивать постепенно в местах прохождения паломников от Архиерейского подворья Храма-на-Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме с 02:30 17 июля.

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